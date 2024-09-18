В Чебоксарах осудят организованную группу за 10 покушений на сбыт наркотиков

В Чебоксарах Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении организованной группы людей, подозреваемых в 10 попытках сбыта наркотиков. У подозреваемых изъяли 3,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

7 декабря сотрудники ГАИ Чебоксар обратили внимание на подозрительного мужчину у входа на кладбище по Вурнарскому шоссе. У 34-летнего местного жителя заметили внешние признаки наркотического опьянения. В ходе досмотра сотрудники ГАИ изъяли у мужчины несколько свертков с наркотическим веществом весом около 500 гр. После задержания сотрудники правоохранительных органов выявили еще 3 участников организованной группы.

Среди задержанных был 35-летний житель Ульяновска. Он выполнял работу межрегионального курьера группы. В момент задержания мужчина ехал из Калуги. В багажнике его машины нашли оборудованный тайник-закладку. Изъяли около 1 кг наркотиков. Еще один пакет курьер попытался спрятать в снегу, когда заметил сотрудников полиции.

Предполагается, что в группу также входили 31-летняя жительница Козьмодемьянска и 19-летний житель Чебоксар. Их подозревают в выполнении роли более мелких закладчиков.

В ходе расследования уголовного дела установили, что участники группы причастны к 10 эпизодам покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупных размерах на территории Калужской и Ульяновской областей и в Чебоксарах.

Диана Соловьёва