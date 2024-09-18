Тайский отель признан лучшим в мире

Отель Capella Bangkok в столице Таиланда возглавил рейтинг 50 лучших отелей мира в нынешнем году, оттеснив на второе место итальянский отель Passalacqua, расположенный на берегу озера Комо. Церемония награждения победителей прошла в лондонском Гилдхолле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Capella Bangkok

Фото: William Reed Отель Capella Bangkok

Фото: William Reed

Отель Capella Bangkok открылся в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году на берегу самой большой реки Таиланда — Чаупхрая и уже в 2023 году попал в рейтинг 50 лучших отелей мира, заняв 11-е место. В текущем году он не только возглавил общий рейтинг, но также был назван лучшим отелем Азии. В отеле 101 номер и 7 отдельных вилл на берегу реки, ресторан, отмеченный звездами Мишлена, и огромный спа-комплекс.

Рейтинг 50 лучших отелей мира ежегодно публикует британское издательство William Reed. Рейтинг составляется на основании мнений 600 влиятельных представителей мировой гостиничной индустрии, которые голосуют анонимно, и их личности не раскрываются.

В топ-5 лучших отелей мира наряду с Capella Bangkok и Passalacqua также вошли отель Rosewood в Гонконге, Cheval Blanc в Париже и The Upper House в Гонконге. По количеству лучших отелей, вошедших в рейтинг, лидирует Азия, где расположены 19 заведений. Из них 4 расположены в Бангкоке и 3 в Японии. Из европейских отелей в рейтинг вошли 13: по 4 во Франции, Великобритании и Италии. Североамериканских отелей в рейтинге 9, из них самое высокое место — 16-е — занял отель Chable Yucatan в Мехико.

Кроме того, премии вручались победителям в отдельных номинациях. В частности, дубайский Atlantis The Royal был отмечен за самый высокий взлет в рейтинге за год — с 44-го на 9-е место. Лучшим новым отелем назван Bulgari в Токио. Премию «Искусство гостеприимства» получил Royal Mansour в Марракеше.

Алена Миклашевская