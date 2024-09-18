В Новочебоксарске ремонт дороги по улице Винокурова завершат до 1 октября

В Новочебоксарске ремонт дороги по улице Винокурова завершат к 1 октября. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Чувашии.

На данный момент выполнено 80% работ. Подрядчик завершил укладку асфальта и теперь должен закончить ремонт тротуаров, установить поребрики и бордюры. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет около 1,7 км.

По словам пресс-службы, улица Винокурова ведет к важному спортивному сооружению Чувашии — спортивной школе олимпийского резерва №3. Это учреждение играет значительную роль в развитии спорта и здорового образа жизни в регионе.

Ранее стало известно, что на реконструкцию водопроводной сети в Новочебоксарске потратят 5,9 млн руб.

Анар Зейналов