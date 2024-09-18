В Сочи и Сириусе сохраняется угроза формирования смерчей над морем

По информации метеорологов, до конца суток 18 сентября и в течение 19 сентября на побережье Сочи и федеральной территории Сириус существует риск формирования смерчей над морем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все экстренные службы курорта работают в режим повышенной готовности. Оперативный штаб внимательно следит за развитием ситуации.

Жителям и отдыхающим Сочи и Сириуса настоятельно рекомендуется избегать нахождения у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными конструкциями. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи из-за непогоды обвалилось три дерева. В ночь на 17 сентября в горном кластере выпало наибольшее количество осадков — 30 мм.

Мария Удовик