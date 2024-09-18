18–19 сентября в Татарстане температура воздуха составит до +25° без осадков

В Татарстане 18-19 сентября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +20...+25°. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью и днем местами ожидается туман. Минимальные температуры в ночное время 18 и 19 сентября составят +6...+12°. В восточных и южных районах Татарстана температура воздуха упадет до 0...+5°.

В конце прошлой недели в республике прошел кратковременный дождь, в некоторых районах была гроза. Днем воздух прогрелся до +22...+25°.

Диана Соловьёва