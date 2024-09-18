Вчера в Казани произошло 5 ДТП с пострадавшими

19 сентября в Казани зафиксировали 188 дорожно-транспортных происшествий. В 5 из них есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Казани.

Из 5 ДТП с пострадавшими 3 произошли в результате столкновения транспортных средств. Еще один водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Последний автомобиль на повышенной скорости наехал на препятствие.

Полиция задержала 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 6 водителей не имели прав управления транспортным средством. Сотрудники полиции доставили в отдел 5 граждан по подозрению в совершении преступления.

Вчера грузовой автомобиль FAW врезался в маршрутный автобус МАЗ, пострадали 3 пассажира автобуса.

Диана Соловьёва