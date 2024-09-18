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Мюнхенский хоррор

«Бавария» забила девять голов в первый день обновленной Лиги чемпионов

Первый день Лиги чемпионов, которая стартовала в новом формате, порадовал результативностью: в шести матчах было забито 28 голов, или в среднем 4,67 гола за игру. Однако встреча «Баварии» с загребским «Динамо» в Мюнхене, завершившаяся со счетом 9:2, все равно выделяется на общем фоне. Действующий же победитель турнира мадридский «Реал» на своем поле не без труда справился со «Штутгартом» — 3:1.

Фото: Angelika Warmuth, Reuters

Фото: Angelika Warmuth, Reuters

Старт главного еврокубка, первый тур которого растянется на три дня, получился весьма колоритным. Сенсаций, правда, не произошло. Ведь нельзя считать сюрпризом выездную победу «Ливерпуля» над погружающимся в кризис «Миланом» — 3:1 или домашнее поражение сильнейшего швейцарского клуба «Янг Бойз» от середняка английского чемпионата «Астон Виллы» — 0:3. Эффектность европейского футбольного вторника была достигнута за счет результативности — сразу 28 голов в шести матчах! А в одном из них, мюнхенском, между «Баварией» и загребским «Динамо» было забито аж 11 мячей: хозяева победили со счетом 9:2.

Избиение 25-кратного чемпиона Хорватии 33-кратным чемпионом Германии, который в прошлом сезоне финишировал в Бундеслиге лишь третьим, началось не сразу. Свой первый из четырех голов лидер «Баварии» Гарри Кейн забил с пенальти лишь на 19-й минуте. Зато затем события развивались стремительнее некуда: еще до перерыва Рафаэл Геррейру и Майкл Олисе довели счет до крупного, и стало ясно, что «Динамо» обречено.

В начале второго тайма гости, впрочем, отыграли два гола. Но этим, похоже, они лишь разозлили Кейна и его партнеров. Британский бомбардир в итоге забил четырежды, реализовав еще два пенальти. Олисе оформил дубль плюс по разу отличились Лерой Зане и Леон Горецка, установивший окончательный результат в компенсированное время. Четыре гола Кейна позволили ему еще выше поднять планку своей феноменальной результативности в Мюнхене: в 50 матчах за «Баварию» он забил уже 53 гола.

Ну а его клуб по итогам первого тура, очевидно, возглавит турнирную таблицу Лиги чемпионов, поскольку лучшей разницы мячей, которая является первым дополнительным показателем при равенстве очков, в среду и четверг кому-то достигнуть вряд ли удастся.

В трех оставшихся матчах туринский «Ювентус» дома переиграл ПСВ из Эйндховена — 3:1, лиссабонский «Спортинг» одолел «Лилль» — 2:0, а действующий обладатель главного еврокубка мадридский «Реал» на своем поле справился со «Штутгартом» — 3:1.

Поначалу серебряный призер чемпионата Германии смотрелся явно предпочтительнее. Воротам хозяев, которые защищал Тибо Куртуа, несколько раз опасно угрожали Энзо Мийо и Джимми Левелинг, а однажды после рикошета мяч угодил в перекладину. Сразу после перерыва «Реал» провел быструю контратаку, которую не смог прервать Максимилиан Миттельштедт, не дотянувшийся левой ногой до неудобно летящего мяча, и Килиан Мбаппе открыл счет своим голам за мадридцев в Лиге чемпионов. В середине второго тайма Дениз Ундав ответил точным ударом головой, и дело вроде бы шло к ничьей. Но сначала после навеса вышедшего на замену 39-летнего хорвата Луки Модрича с углового в штрафной гостей высокий прыжок и расторопность продемонстрировал немецкий защитник «Реала» Антонио Рюдигер, начинавший свою профессиональную карьеру как раз в «Штутгарте», а напоследок в контратаке забил 18-летний резервист чемпионов Испании бразилец Эндрик.

Евгений Федяков

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