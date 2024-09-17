Авто перевернулось после столкновения с металлическим ограждением в Сочи

Во вторник, 17 сентября, в 1:10 на 23-м км федеральной автодороги А-149 Адлер — Красная Поляна произошла авария, в которой автомобиль «КИА» перевернулся на крышу. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

По предварительным данным, 25-летний молодой человек двигался по трассе и потерял контроль над автомобилем. В результате неуправляемого заноса машина сначала столкнулась с металлическим ограждением, а затем ее отбросило в другую сторону, где произошло повторное столкновение с ограждением. В конечном итоге «КИА» перевернулась на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал. Госпитализация водителю иномарки не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды обвалились три дерева. Утром и днем 17 сентября на участке Магри — Веселое прогнозируют смерчи над морем.

Мария Удовик