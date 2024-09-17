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В Казани ремонт 50-летнего водопровода на Камалеева завершится к концу месяца

В Казани ремонт водопровода на проспекте Альберта Камалеева, который за 50 лет износился более чем на 70%, завершится к концу месяца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Водопровод обеспечивает водой 60 тысяч жителей Советского района.

Обновляемый участок сетей протянулся на 813 метров от улицы Назиба Жиганова до улицы Академика Сахарова. Работы стартовали летом, а завершить их планируют к 30 сентября. Для этого на участке трудятся до 25–30 специалистов и 10–15 единиц спецтехники.

Реконструкция водопровода включает монтаж монолитных камер и камер из фундаментных блоков, днища из железобетона, санацию, а также прочистку трубы от отложений. Первый этап подходит к завершению — работы с камерами выполнены на 80% (осталось смонтировать две камеры в соседней трубе), прочищено около 500 метров сетей из 800. Вскоре бригада приступит ко второй части работ — санации.

Жителей Советского района обеспечивают водой по дублирующей нитке — во время процесса переврезки на одном из участков отключают водоснабжение, а через несколько часов восстанавливают. Подрядчиком выступает ООО «Спецгазтехсервис».

Реконструкция ведется по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и благодаря республиканскому финансированию. Всего сейчас МУП «Водоканал» в рамках указанной программы ремонтирует 19 объектов

Анар Зейналов.

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