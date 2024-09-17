С начала кампании против гриппа в Сочи привились 34 тысячи человек

В Сочи с начала прививочной кампании против гриппа вакцинировались порядка 34 тыс. человек. Кампания продолжается уже две недели, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Начал работу мобильный пункт вакцинации против сезонного гриппа. Он находится на площади Флага и работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Сделать здесь прививку могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. При хорошей погоде пункт будет работать до середины октября. Вакцинироваться также можно в поликлиниках по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Сочи за неделю коронавирусом заболели больше 50 человек. В целом на Кубани недельная заболеваемость ковидом превысила 700 случаев. Сочи сохраняет лидирующие позиции по заболеваемости среди кубанских городов.

Вячеслав Рыжков