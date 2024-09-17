В Советском районе Казани к отопительному сезону готовы 1125 домов

В Советоском районе Казани в рамках подготовки к отопительному сезону опрессовано 1125 домов с центральным отоплением. Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация района.

В многоквартирных домах товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, жилищно-строительных кооперативов и небольших управляющих компаний опрессовка проведена в 345 зданиях.

Из 19 ведомственных домов опрессовка сделана на 18 объектах. В доме №11 по улице Губкина проводится капитальный ремонт.

Кроме того, по 230 социальным объектам опрессовка проведена на 100%.

В Кировском и Московском районах Казани подготовка многоквартирных домов с центральным отоплением к отопительному сезону почти завершена, уровень готовности составляет 99,3%.

Анар Зейналов