В Сочи пропала пенсионерка

В воскресенье, 15 сентября, в Сочи исчезла 72-летняя Мария Савенко. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Госпожу Савенко последний раз видели в воскресенье. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Пропавшая ростом 165 см, телосложение плотное. У нее русые волосы с проседью и серо-голубые глаза. В момент исчезновения она была одета в черно-белую футболку, серые бриджи и белые босоножки.

Ранее сообщалось, что 15-летнюю девочку, которая могла находиться в Сочи, нашли в Усть-Лабинске. После ссоры с родителями пропавшая уехала в гости к своей интернет-подруге.

Мария Удовик