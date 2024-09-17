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В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

В казанском зооботсаду выбрали имя для недавно родившегося теленка яка. Его назвали Брикс в честь саммита, который пройдет в Казани 22–24 октября в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе зооботсада города.

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В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

Фото: Telegram-канал Казанского зооботсада: KazanZoo1806

В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

Фото: Telegram-канал Казанского зооботсада: KazanZoo1806

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В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

Фото: Telegram-канал Казанского зооботсада: KazanZoo1806

В зоопарке Казани недавно родившегося теленка яка назвали Брикс

Фото: Telegram-канал Казанского зооботсада: KazanZoo1806

Черно-белый теленок родился около месяца назад у 14-летнего самца Бати и 21-летней самки Кармэн.

9 сентября зоопарк Казани объявил конкурс на выбор имени для теленка. Сотрудники зооботсада вручат подарки 6 местным жителям, принимавшим участие в конкурсе.

Диана Соловьёва

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