79% жителей Татарстана думают об увольнении

По данным портала hh.ru, на конец июля 79% трудоустроенных граждан Татарстана думают уволиться с мест работы. 49% мониторят вакансии и активно ищут работу. Об этом сообщила директор казанского филиала hh.ru Альбина Султанова, передает «РБК-Татарстан».

Больше всего хотят сменить работу люди от 18 до 24 лет (62%), от 55 и старше (59%). Больше половины опрошенных из возрастных групп 25-34 года, 35-45 и 45-54 рассматривают увольнение со своих рабочих мест.

Также 30% респондентов думают о смене работы. Но не ищут ее ежедневно.

Около 50% опрошенных отмечают, что их руководитель создает в рабочем коллективе напряженную атмосферу. 41% респондентов отрицательно относятся к излишним инициативам со стороны начальника. 37% отмечают у руководителя отсутствующий интерес к работе подчиненных.

В среднем вакансию в Татарстане закрывают в течение 2-6 месяцев. В республике отмечают низкий уровень конкуренции: 3 резюме на 1 вакансию.

Диана Соловьёва