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На трассе А-159 в Сочи запущено движение после ремонта

ФКУ «Черноморье» завершило ремонт участка трассы А-159 в Сочи. Работы велись на участке км 78+800 — км 78+970 автомобильной дороги А-159 подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику (КГБЗ), напомнили в пресс-службе компании.

В июне 2023 года здесь обильные осадки спровоцировали сход селей. Из-за этого произошло обрушение низового откоса и повреждение конструкции федеральной трассы. В «Черноморье» отметили, что повреждения несли угрозу безопасности и могли привести к полному прекращению движения. На месте частично ограничили проезд и начали восстановительные работы.

Специалисты забурили 114 свай длиной от 8 до 12 м, соорудили подпорную стену длиной 140 м. Контракт предусматривал также разбор старой подпорной стены из бетонных блоков, крепление новой стены грунтовыми анкерами, устройство водосброса и водоотводных лотков, устройство противокамнепадной завесы двух типов на прилегающей скале.

Все работы закончили к концу курортного сезона. Движение запущено в штатном режиме. Продолжаются работы еще на двух похожих участках трассы.

Вячеслав Рыжков

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