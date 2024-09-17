В столице Марий Эл машина сбила 3-летнего ребенка

В Йошкар-Оле автомобиль сбил 3-летнего ребенка, перебегавшего дорогу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

По предварительным данным, около 13:40 17 сентября на улице Фестивальной в Йошкар-Оле водитель автомобиля Kia Rio сбил ребенка. 3-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте, пока ее законный представитель находился на другой стороне улицы. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратура Йошкар-Олы контролирует расследование инцидента и устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

Ведомство также оценит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Анар Зейналов