Уполномоченная по правам человека в Татарстане Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Государственного совета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана

Сегодня на 68 заседании ЦИК Татарстана зарегистрировали кандидатов, избранных по единому республиканскому избирательному округу. Мандат передали Данису Шарипову, следующему в порядке очередности в списке кандидатов партии «Единая Россия».

8 сентября, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, явка избирателей составила 71,6%.

Диана Соловьёва