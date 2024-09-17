Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана
Уполномоченная по правам человека в Татарстане Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Государственного совета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Татарстана.
Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана
Фото: Пресс-служба ЦИК Татарстана
Сегодня на 68 заседании ЦИК Татарстана зарегистрировали кандидатов, избранных по единому республиканскому избирательному округу. Мандат передали Данису Шарипову, следующему в порядке очередности в списке кандидатов партии «Единая Россия».
8 сентября, в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, явка избирателей составила 71,6%.