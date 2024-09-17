ГК «Самолет»: рынок апартаментов скоро сойдет на нет

На фоне отсутствия консенсуса по статусу апартаментов у законодателей этот сегмент начнет постепенно «сходить на нет», прогнозирует директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников. По данным Единого ресурса застройщиков на август, группа последний раз открывала продажи апартаментов в Москве в мае 2023 года, снижение интереса к рынку наблюдается и у других крупных застройщиков, в том числе ГК «ПИК».

Закон не требует от застройщиков возводить социальную инфраструктуру при строительстве апартаментов, которые формально не являются жилыми помещениями. Однако, как рассказал господин Пряжников, девелоперы все равно строят там школы и детские сады, чтобы повысить привлекательность объекта. «В массовом сегменте у 50% целевой аудитории есть дети. Даже если они покупают апартаменты, все равно им детская социальная инфраструктура нужна»,— отметил эксперт на конференции «Ъ» «Эффективный маркетинг. Лучшие кейсы для роста продаж».

Вопрос о статусе апартаментов в России обсуждают с 2016 года. В апреле 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о правовом статусе апартаментов. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что обсуждения зашли в тупик.

В 2023 году столичные компании регулярно выводили апартаменты в продажу. В первом квартале на рынок вышли всего два проекта с апартаментами. Как писал РБК со ссылкой на застройщиков, согласование таких проектов с властями стало крайне сложным.

Что происходит на рынке недвижимости — в материале «Ъ» «Новостройки уходят в минус».