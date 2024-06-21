Сегодня в Чебоксарах заложат первый камень Музея вышитой карты России

Сегодня на Красной площади Чебоксар ожидается закладка первого камня Музея вышитой карты России. В церемонии примут участие глава республики Чувашия Олег Николаев и заместитель председателя «Промсвязьбанка» Антон Дроздов, сообщает пресс-служба главы региона.

Строительство здания и его оснащение оценивается в 80 млн руб. и осуществляются в рамках государственно-частного партнерства при поддержке ПАО «Промсвязьбанк». Центральным экспонатом музея станет полотно размером 3х7 метров и 84 панно с образцами вышивки народов России (является частью музейного фонда Российской Федерации и хранится в Чувашском национальном музее).

Вышитая вручную карта Российской Федерации создана в 2022 году мастерами всей страны по инициативе и при поддержке правительства Чувашской Республики.

«Ъ-Казань»

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