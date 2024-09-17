Вождение без полиса ОСАГО пройдет переоценку

Штрафы за повторную езду без полиса ОСАГО могут вырасти до 5 тыс. руб. Такой законопроект поддержало правительство, сообщил ТАСС. В Госдуму, однако, поправки к Кодексу об административных правонарушениях еще не внесли. Сейчас за отсутствие страховки штрафуют на 800 руб., которые можно выплатить со скидкой 50%. Авторы нововведения отметили, что именно из-за незначительного размера наказания водители не оформляют полисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Изменится ли их поведение после повышения штрафов? Юрист в сфере автострахования Илья Афанасьев считает, что для этого должно реализоваться как минимум одно условие: «Эффективность такой меры можно рассматривать только в разрезе фиксации нарушений с помощью видеокамер. Не думаю, что сотрудникам ГИБДД будет интересно тормозить водителей через одного и требовать предъявить полис. Все-таки перед ними гораздо более серьезные задачи стоят, чем проверка ОСАГО на дороге. Поэтому в этом случае стоит говорить о системах видеофиксации. Грозились очень давно и грозятся по сей день их настроить соответствующим образом, но пока этого не произошло. С юридической точки зрения нет проблем, чтобы запустить этот механизм. Я думаю, вопрос в техническом русле либо в программном».

Всероссийский союз страховщиков анонсировал фиксацию водителей без полисов ОСАГО камерами и в прошлом, и в этом году, однако мера до сих пор не реализована. Не стоит и повышать штрафы за повторную езду без полиса, ведь проблема не в наказании граждан, считает автоюрист Лев Воропаев: «Концептуальный подход неверный. Надо не граждан штрафовать, а начать со страховых компаний. Только ли водители, которые не приобретают ОСАГО, виноваты? Либо все-таки страховщики предпринимают определенные действия для того, чтобы на определенные категории транспортных средств не продавать эти полисы? Поэтому я считаю, повышение штрафов — не решение проблемы.

Если речь идет, например, о старом авто, то в офисе страховой тебе мягко отказывают, не напрямую, конечно, потому что это наказуемо. Но теперь придумывают различные причины, чтобы не оформлять полис, то есть они снижают убыточные направления».

В первом полугодии средняя стоимость полиса ОСАГО почти достигла 7 тыс. руб., рост год к году более чем на 1%. Такими данными с AutoNews поделились в сервисе «Сравни.ру».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин