В Татарстане на участке трассы М-12 «Восток» открылась новая зона сервиса

На 778-м километре трассы М-12 «Восток» по направлению в Казань начала работать новая многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ), сообщает пресс-служба Правительства России.

На территории комплекса расположены АЗС и сервисное здание с террасой для обслуживания водителей и пассажиров, где можно купить горячее питание и товары первой необходимости. Для удобства автомобилистов предусмотрены дополнительные парковочные места для грузовых и легковых автомобилей.

По словам Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, на всем протяжении скоростной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани работает уже 20 многофункциональных зон дорожного сервиса. Кроме того, планируется запуск еще четырех МФЗ на М-12 до конца 2024 года, включая зеркальную МФЗ на 778-м километре трассы, но уже по направлению в Москву. Всего же на участке до Казани планируется размещение 32 многофункциональных зон дорожного сервиса.

29 августа стало известно, что строительство трассы М-12 недополучило финансирование.

Анар Зейналов