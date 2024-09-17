В Марий Эл собрано 94% урожая зерновых культур

В Марий Эл убрано 94% площадей и собрано 290 тысяч тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Параллельно аграрии занимаются сбором технических культур, подготовкой к зимовке скота и формированием запасов кормов.

По словам Юрия Зайцева, для будущего урожая 2025 года уже посеяно 45 тысяч гектаров озимых культур, что составляет 105% от запланированного объема.

4 сентября глава Республики Марий Эл сообщил, что в регионе было убрано 106 тысяч гектаров зерновых культур, что составляет 75% от общей уборочной площади.

Анар Зейналов