Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октября

Издательство «Эксмо» сообщило, что новый роман Виктора Пелевина поступит в продажу в 20:24 мск 3 октября. Название 21-го романа писателя — «Круть». Судя по опубликованной аннотации, его действие происходит в той же вселенной, что и в трех последних книгах господина Пелевина «Transhumanism Inc.», «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин».

Героем нового романа Виктора Пелевина стал Маркус Зоргенфрей, оперативник Transhumanism Inc., уже фигурировавший в предыдущих книгах автора. «Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция "Открытого Мозга" превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс»,— говорится в аннотации.

Приобрести «Круть» можно будет во всех книжных магазинах страны. Одновременно со стартом продаж роман будет доступен в аудио- и в электронной версии по подписке в сервисе «Букмейт» и в формате поштучной покупки — на «Литрес». Предзаказ книги стал доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах сегодня, 17 сентября.

Виктора Пелевина называют одним из наиболее популярных современных российских писателей. Он не появлялся на публике уже более 20 лет. Последний раз писателя видели на литературном симпозиуме в Токио в 2001 году. С 2003 года он выпускает в среднем по одной книге в год. К 60-летию господина Пелевина режиссер Родион Чепель снял документальный фильм «Пелевин», в котором собрал комментарии и воспоминания знакомых с писателем людей.

Подробнее о документальном фильме о Викторе Пелевине — в материале «Ъ» «Писатель и пустота».

Евгений Белоусов