На поддержку семей участников СВО в Сочи направили более 84 млн рублей

В Сочи с момента начала СВО на поддержку семей мобилизованных и добровольцев из средств благотворительного фонда направили более 84 млн руб. На очередном расширенном заседании под председательством замглавы города Галины Москалевой рассмотрели заявки военнослужащих и их родных, рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Всего же с момента начала СВО из средств, собранных неравнодушными горожанами, оказана финансовая помощь семьям на сумму более 84 млн руб. Кроме того, через Координационный совет на регулярной основе осуществляется сбор и отправка гуманитарных грузов. Выполнено около 50 рейсов, направлено порядка 1 тыс. тонн гумпомощи»,— рассказали в мэрии.

Неделей ранее стало известно, что в Сочи 159 детей участников СВО получили по 50 тыс. руб. на подготовку к школе. Средства выделили из благотворительного фонда «Скорей добрей».

Также продолжается отправка гуманитарных грузов из Сочи в Курскую область. Уже передали около 110 тонн помощи.

Вячеслав Рыжков