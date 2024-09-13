Из Сочи в Курскую область отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Жителям Курской области из Сочи направили очередную партию помощи. Это 20 тонн продуктов питания и постельных принадлежностей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сбор помощи организовало Сочинское отделение Союза армян России. Необходимые продукты и вещи доставят в Курский государственный цирк, где создали пункт приема, сортировки и выдачи помощи.

По поручению главы города Андрея Прошунина в Сочи продолжают действовать пункты сбора гуманитарной помощи для курян. В этой акции участвуют представители мэрии, депутаты, предприятия, предприниматели, национальные объединения, общественные и молодежные организации, волонтеры и граждане. Пока совместными усилиями удалось собрать и отправить порядка 110 тонн гуманитарного груза, уточнил мэр.

Мария Удовик