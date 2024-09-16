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В Сочи 71 улица останется без электричества

Во вторник, 17 сентября, ограничат подачу электричества для 71 улицы Сочи. Временные изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на энергооборудовании и установкой цифровых приборов учета. Света не будет с 07:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

По информации от энергетиков, в указанный день отключение электроэнергии затронет несколько населенных пунктов и улиц. Жители села Галицино, хутора Чкаловский и дачного товарищества «Товарищ» могут столкнуться с временными ограничения в подаче электроэнергии. Также в зоне отключения окажутся улицы Попова, Урицкого, Полевая и Лазурная долина в селе Монастырь.

Улицы Гомельская, Нагуляна, Ворошиловградская, Урожайная, Кутаисская, Каспийская, а также переулки Нагорный и Белореченский останутся без света. Временные ограничения коснутся улиц Светогорской, Шиловской и ряда других в различных населенных пунктах города. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Ранее сообщалось, что нескольким района Сочи ограничат подачу газа. Полное восстановление ожидается до 24 сентября.

Мария Удовик

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