Как развивалась дискуссия вокруг никабов

20 мая 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «никабы в России должны быть запрещены», и пообещал обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.

21 мая зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никабов будет нарушением норм светского права и Конституции и может привести к усилению напряженности в обществе. Тогда же депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов заявил, что запрет может обострить отношения России с исламским миром.

28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды. В ответ депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что это противоречит Конституции, и пообещал «доходчиво объяснить» господину Даванкову «и остальным», что такое религиозные традиционные ценности. Позднее законопроект о запрете ношения закрывающей лицо одежды также внесли депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

29 мая муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад поддержал запрет никабов, напомнив о теракте в «Крокус Сити Холле», а глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин, напротив, назвал запрет «выпадом против мусульман».

25 июня, после терактов в Махачкале и Дербенте, глава Дагестана Сергей Меликов высказался против ношения никаба по соображениям безопасности, добавив, что эта одежда «несвойственна кавказским народам». 2 июля отдел фетв при муфтияте Дагестана вынес решение по поводу никаба, заявив, что запрет может быть введен локально, в определенных ситуациях.

3 июля к ДУМ Дагестана присоединился Координационный центр мусульман Северного Кавказа, куда входят муфтияты Адыгеи и Краснодарского края, Ингушетии, КБР, Калмыкии, КЧР, Северной Осетии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Там постановили считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов «наносящим вред мусульманам России», поскольку это угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.