Почти 300 нарушений ПДД зафиксировали в Сириусе за неделю

За неделю сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории Сириус выявили 298 случаев нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС» Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС»

С 8 по 15 сентября в Сириуса инспекторы вынесли 15 постановлений за неправильные маневры при повороте налево и развороте. Также выписали 15 постановлений за неправильное расположение транспортных средств на проезжей части, в том числе движение по обочине.

Нарушения, связанные с парковкой транспортного средства, стали причиной 95 штрафов. Водителей также привлекли за создание препятствий для других участников движения (23 случая) и за парковку на пешеходных переходах (19 нарушений). Из-за отсутствия водителей поблизости эвакуировали 112 автомобилей.

Семь водителей поймали за управлением транспортными средствами с неисправностями, а 12 — без полиса ОСАГО. Одного водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения без прав.

За прошедшую неделю также зарегистрировали 39 ДТП, одно из которых привело к травмам. По вине электросамокатчиков произошло три аварии.

Мария Удовик