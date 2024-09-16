Скончался ярославский краевед Юрий Белоусов

Краевед Ярославской области, биолог и педагог Юрий Белоусов скончался 15 сентября. Ему было 86 лет. Об этом сообщили в Ярославском государственном педагогическом университете.

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С 1968 года господин Белоусов работал в ЯГПУ преподавателем на кафедре физиологии человека и животных естественно-географического факультета. Он защитил кандидатскую на тему загрязнения Волги заводами и о влиянии этого на исчезновение рыб.

«Всю свою жизнь посвятил изучению и охране флоры и фауны Ярославской области. Соавтор книг "Ярославский край" и "Красная книга Ярославской области", председатель Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Ярославской области, член Экспертного совета по Красной книге Ярославской области»,— говорится в сообщении вуза.

В университете выразили соболезнования родным и близким Юрия Белоусова. О времени и месте прощания пообещали сообщить позже.

Алла Чижова