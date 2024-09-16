В Ярославле назвали самые популярные летние маршруты

В Ярославле летом наибольшее количество пассажиров проехали по маршруту №42. Этим автобусом воспользовались более 1 млн человек. Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Востребованными господин Душко также назвал маршруты №8 и 49. В пригородном сообщении лидируют автобусы №176, 105 и 178. Всего за лето ярославцы совершили 21 млн поездок на городских и пригородных маршрутах.

Алла Чижова