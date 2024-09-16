Грузовик перевернулся на трассе Джубга — Сочи

В понедельник, 16 сентября, на трассе Джубга — Сочи грузовик перевернулся на бок. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Типичный Сочи Фото: телеграм-канал Типичный Сочи

В 10:10 на 87 км + 800 м федеральной автодороги Джубга — Сочи — граница с Абхазией 47-летний водитель грузовика Shacman не справился с управлением во время поворота. В результате транспортное средство опрокинулось на правый бок и получило механические повреждения.

В результате аварии никто не пострадал. Водителю не потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что с начала года в Сочи зарегистрировали 64 аварии с участием несовершеннолетних. В ДТП погибли два ребенка, 72 получили травмы.