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В Адлере задержали 24 иностранца

В Адлере прошел совместный рейд полицейских и представителей местной администрации, в ходе которого задержали 24 иностранных гражданина. Об этом сообщает пресс-службе УВД Сочи.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На строительной площадке на улице Ленина полицейские проверили приезжих рабочих. В результате рейда 24 иностранца доставили в отдел полиции для проведения фотофиксации и дактилоскопической экспертизы. Во время проверки у задержанных проверили документы, подтверждающие их легальное нахождение на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Сочи местная жительница прописала у себя в квартире 32 приезжих. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело, ей грозит до трех лет лишения свободы.

Мария Удовик

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