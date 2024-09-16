Глава Рыбинска предложил завучам объединяемых школ вернуться к учительству
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предложил увеличить количество педагогических часов заместителям директоров объединяемых в образовательные комплексы школ, чтобы сохранить им зарплату после снятия части управленческой нагрузки. Об этом сообщил сам господин Рудаков по итогам открытого аппаратного совещания.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль», что в Рыбинске в результате реорганизации образовательных учреждений будут функционировать два образовательных комплекса «Импульс» и «Флагман». Так, к школе №28 присоединят гимназию №18, школы №27 и №29, детские сады №30, 49, 99, 106. К школе №10 — школы №3, 21, 43 и детские сады №5, 26, 38 69, 71, 74.
Как отметил глава администрации Рыбинска, объединять будут только управленческие функции.
«Например, функцию по ремонту. Соответственно, с заместителя директора, который занимался ремонтом, эта нагрузка снялась. Он может добрать педагогические часы и больше заниматься детьми. А эти денежки, административно-управленческие, мы отдадим воспитателям детских садиков. Ремонтом будут заниматься не четыре заместителя, а один и еще наш профессиональный проектировщик из администрации»,— сказал Дмитрий Рудаков.
Подробнее о реформе в сфере образования читайте в материале «Ъ-Ярославль» – «Объединить нельзя оставить».