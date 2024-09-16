Глава Рыбинска предложил завучам объединяемых школ вернуться к учительству

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предложил увеличить количество педагогических часов заместителям директоров объединяемых в образовательные комплексы школ, чтобы сохранить им зарплату после снятия части управленческой нагрузки. Об этом сообщил сам господин Рудаков по итогам открытого аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль», что в Рыбинске в результате реорганизации образовательных учреждений будут функционировать два образовательных комплекса «Импульс» и «Флагман». Так, к школе №28 присоединят гимназию №18, школы №27 и №29, детские сады №30, 49, 99, 106. К школе №10 — школы №3, 21, 43 и детские сады №5, 26, 38 69, 71, 74.

Как отметил глава администрации Рыбинска, объединять будут только управленческие функции.

«Например, функцию по ремонту. Соответственно, с заместителя директора, который занимался ремонтом, эта нагрузка снялась. Он может добрать педагогические часы и больше заниматься детьми. А эти денежки, административно-управленческие, мы отдадим воспитателям детских садиков. Ремонтом будут заниматься не четыре заместителя, а один и еще наш профессиональный проектировщик из администрации»,— сказал Дмитрий Рудаков.

Подробнее о реформе в сфере образования читайте в материале «Ъ-Ярославль» – «Объединить нельзя оставить».

Алла Чижова