Школьники из 20 стран приехали в Сириус на олимпиаду

Третья международная астрономическая олимпиада открылась на федеральной территории Сириус. В ней принимают участие сильнейшие школьники из 20 стран, в том числе Катара, Египта, Перу, Зимбабве, Никарагуа, Кубы и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В течение пяти дней участники олимпиады будут решать задачи, отвечать на вопросы про астрономию, изучать звездное небо и проходить тесты. Итоги соревнований подведут 22 сентября.

На торжественном открытии ребят поприветствовали космонавты. Они подключились в режиме видеосвязи с борта Международной космической станции.

«Каждый из вас уже проявил себя как талантливый исследователь, и мы уверены, что вы готовы к новым открытиям. Не бойтесь сложных испытаний и неизведанного, ведь именно там, за пределами привычного, скрываются тайны космоса»,— обратились к ребятам Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Сборную России на олимпиаде представляют шесть школьников — воспитанники образовательного центра «Сириус» Ольга Карасева, Егор Леденев, Татьяна Мигаль, Дмитрий Тимофеев, Екатерина Чуркина и Марк Яковлев. На федеральную территорию они приехали из столицы и Московской области.

«Любая олимпиада, а особенно международного формата, является важнейшим этапом, где вы можете оценить, какой образовательный путь прошли, какие знания и навыки получили. На олимпиадах такого уровня нужно выступить на пределе и даже за пределами своих возможностей, чтобы показать наилучший результат»,— обратился к участникам Антон Гусев, заместитель руководителя фонда «Талант и успех», директор университета «Сириус».

Международная астрономическая олимпиада впервые прошла в России в 2022 году. Ее проводили в Саранске. В ней приняли участие школьники, которые не смогли попасть на официальную международную олимпиаду из-за политического давления. Третий год подряд альтернативное интеллектуальное соревнование привлекает все больше участников из других стран.

Александра Каверина