После восьмого тура РПЛ первое место в турнирной таблице по-прежнему занимает «Зенит». Действующий чемпион обыграл ЦСКА (1:0) и сохранил лидерство. Ближайшие преследователи «Зенита» — «Локомотив» и «Краснодар» — так же одержали победы и отстают на два очка. Московский «Спартак» не смог обыграть на выезде махачкалинское «Динамо, встреча завершилась вничью 1:1. Красно-белые переместились на пятую строчку в турнирной таблице. За развитием событий в матчах тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Главной неожиданностью восьмого тура стала потеря очков «Спартака» в Махачкале. Казалось, что после поражения от дагестанского клуба в Кубке, москвичи точно возьмут реванш. Но не тут-то было. «Спартак» забил сначала динамовцам, потом в свои ворота, и матч закончился вничью (1:1). Как тут не вспомнить о невероятной финансовой дистанции клубов. Общая стоимость игроков «Спартака» — примерно €100 млн, а у «Махачкалы» — чуть ниже €14 млн. Понятно, что команда Деяна Станковича только строится, но терять очки в противостоянии с командой, которая ниже классом, всегда обидно.

Бывший спартаковец Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер» оценивал красно-белых как всегда эмоционально: «Что происходит с игроками, которые приходят в "Спартак" и в первых играх показывают великолепный футбол? Что тренеры делают не так? Еще что-то происходит? Или обожрались деньгами и потом становятся средненькими футболистами? И вот в этом надо разбираться».

В остальных матчах тура обошлось без неожиданностей. При этом некоторые встречи порадовали результативностью. Например, «Локомотив» обыграл «Оренбург» (4:2). С таким же счетом московское «Динамо» одолело «Ахмат». К бело-голубым в последнее время болельщики предъявляли серьезные претензии. Даже называли их бесхребетными. И когда команда Марцела Лички после того как вела в счете (2:0) пропустила два мяча, стало казаться что эти претензии обоснованы. Но два гола в компенсированное время показали, что «Динамо» по-прежнему умеет проводить концовки.

Так что пока серьезных проблем у команды нет, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Прошло не так много времени с начала чемпионата, чтобы мы могли наклеивать какие-то ярлыки. "Динамо", мне кажется, как раз если и испытывает трудности, то они во многом временные. Мне кажется, что Личка умеет работать вдолгую и ставить игру командам в своем понимании, и эта игра, как правило, бывает приятной».

Не осталось без внимания болельщиков появление Артема Дзюбы, который заключил контракт с тольяттинским «Акроном». Дебют Дзюбы на поле «Самара Арены», где «Акрон» проводит домашние встречи, получился ярким. Нападающий вышел во втором тайме, когда хозяева обыгрывали «Химки» (2:0), и сделал шикарную голевую передачу, хотя мог забить и сам.

Комментаторы искренне восхищалась действиями футболиста, а лучший игрок встречи Солтмурад Бакаев после победы (3:0) говорил, что выход Дзюбы добавляет игрокам уверенности: «Такой игрок, такой нападающий, такая личность на поле — это добавляет больших эмоций и уверенности в каждом».

К сожалению, проблемы с судейством в восьмом туре никуда не делись. Спорные эпизоды возникали практически в каждом матче. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Краснодара» (0:2) тему развивать не стал, но обещал все рассказать после завершения карьеры: «Если я скажу 50% того, что я думаю про судейство, меня точно пожизненно дисквалифицируют. Но я обещаю, лет через пять, когда я закончу и уйду на пенсию, я вам расскажу все про них».

Пока же болельщики не понимают, что происходит, да и у клубов, которые недавно встречалась с главой департамента судейства Милорадом Мажичем, вопросов стало еще больше. Тот же Карпин открыто заявил, что пообщавшись с судейскими начальниками, потратил время зря. Судя потому, что руководство нашего футбола по-прежнему не видит проблем во всем, что происходит, поток судейских ошибок никуда не денется.

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