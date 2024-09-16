Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как устроена ювелирная экспозиция в Queen Sirikit National Qonvention Center.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Минакова Фото: Анна Минакова

С 9 по 13 сентября прошла очередная Bangkok Gems & Jewelry Fair. Как уже стало обычаем — в пространстве Queen Sirikit National Qonvention Center. Выставка приятная, содержательная и человеческих размеров — ее можно спокойно обойти за эти дни.

По традиции выставка разделена на два этажа. Верхний — это большей частью ювелирные бренды, нижний камни. Но, разумеется, есть и некое смешение, и часть торговцев камнями предпочитает выставляться на верхнем этаже между ювелирами. Целый сектор верхнего этажа заняли торговцы бриллиантами. Интересно, поможет ли это торговле — в последнее время в этом сегменте все невесело.

Как вообще часто в Бангкоке, дешевое тут соседствует с дорогим, а оригинальное с копиями и подделками. Ну, в принципе, это касается не только Бангкока, но и вообще ювелирных выставок. Как и другое, еще одна важная вещь, которая касается вообще ювелирных выставок. Не надо судить стенды по размеру или дизайну.

Нередко на большом стенде, в оформление которого вложили много денег, вставляется совершеннейшая ерунда, а на маленьком, в углу — фантастические вещи или редкие камни. Так, например, на этой бангкокской выставке я нашла совершенно изумительное кольцо с крупным негретым сапфиром почти за $1 млн — на маленьком стенде в углу независимой индийской ювелирной марки.

Конечно, как и на любой выставке, не обходится без предметов, смотря на которые хочется спросить: зачем вы это сделали? На этот раз в лично моем топ-1 — карета диснеевской Золушки. Слава богу, не в натуральную величину, а настольный объект, но тоже весьма спорный как с точки зрения идеи, так и художественной ценности.