«Так JLR показывает, что даже отреставрированный оригинал лучше, чем новая копия»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, почему Land Rover перестали выпускать культовые внедорожники, кто составил им конкуренцию, и зачем компания теперь занимается модернизацией авто предыдущего поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JLR Фото: JLR

А ведь говорил в свое время Джим Рэтклифф господам из Land Rover: «Если не хотите сами выпускать якобы устаревший Defender, уступите на него права, эта машина по-прежнему востребована». Не послушались, отказали и получили конкурента в лице внедорожника Ineos Grenadier, который хотя и похож на классический «Деф», но сконструирован так грамотно, что упомянутый британский миллиардер, владелец Ineos Group, выиграл в суде дело о плагиате, которое против него завели JLR.

Стыдно, конечно, признаться в собственной недальновидности. Однако заводская программа постройки рестомодов на базе классических внедорожников Defender, которую JLR презентовал на выставке Goodwood Revival, по сути дела, стала таким признанием. Подразделение Land Rover Classic Works Bespoke теперь скупает на рынке «Дефендеры», выпущенные с 2012-го по 2016 год, разбирает их до винтика и после собирает, модифицируя ряд узлов. Автомобили получают новые пятилитровые бензиновые моторы мощностью 405 л. с. с восьмиступенчатым автоматом от фирмы ZF. Полный привод, конечно же, сохранен. Модернизируется и ходовая часть. Кроме того, автомобили оборудуют диодной оптикой, современной магнитолой и системой навигации, а также новыми креслами, по заказу могут даже поставить «ковши» Recaro, хотя они в таком внедорожнике вроде как ни к чему.

Рестомод на базе Defender 90 обойдется в 190 тыс. фунтов стерлингов, это около 23 млн руб. по текущему курсу. Версия длинного Defender 110 еще дороже. Новый внедорожник Ineos Grenadier, который является вроде как клоном классического Defender, стоит почти в три раза дешевле. Тем самым компания JLR вроде как показывает, что даже отреставрированный оригинал в разы лучше, чем новая копия. Посмотрим, согласится ли с этим покупатель. Кстати, современный Defender в самом мощном и дорогом исполнении тоже стоит вдвое дешевле, чем восстановленный десятилетний секонд-хенд предыдущего поколения.