В Сочи ожидают урожай плодово-ягодных культур на уровне прошлого года

Урожай плодово-ягодных культур в Сочи ожидается на уровне 2023 года, когда было собрано 455,5 тонн. Это семечковые, косточковые и другие культуры, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В прошлом году на территории Сочи произвели 25,6 т семечковых культур (яблоки, груши) с площади 16,25 га, 94,2 т косточковых (слива, алыча, персик) с площади 62,1 га, 141,1 т орехоплодных (фундук) с площади 12,41 га, 185,2 т субтроплодовых (инжир, хурма, фейхоа, киви) с площади 112,3 га. Собрали также 5,83 т ягодных культур с площади 6,3 га и 3,6 т цитрусовых с площади 1,85 га.

Всего по состоянию на начало августа 2024 года в Краснодарском крае собрали 27 тыс. т фруктов и ягод. Больше всего семечковых культур — около 19 тыс. т. Сейчас промышленным производством плодов в регионе занимаются более 140 крупных и средних предприятий, 270 хозяйств.

Ранее стало известно, что у АО «Сочинский мясокомбинат» сменилось руководство. Пост покинул Рамиль Нигмадзянов, теперь предприятием управляет компания ГК «Агро-Центр».

Вячеслав Рыжков