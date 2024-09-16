На участке сочинца обнаружили 1,2 тыс. кустов конопли

Сотрудники ОНК в Лазаревском районе Сочи обнаружили на участке местного жителя свыше 1,2 тыс. кустов запрещенного растения конопли и более 1,7 кг высушенных частей. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе оперативных мероприятий полицейские провели обыск на территории домовладения 60-летнего мужчины. Полицейские обнаружили плантацию конопли. По информации правоохранительных органов, растительность использовали для производства наркотиков с целью их последующей продажи в Сочи.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) и по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас местный житель находится под стражей.

Мария Удовик