На Стрелке и Волжской набережной отремонтируют плитку

На нижнем ярусе Волжской набережной и на Стрелке планируется провести ремонт плиточного покрытия. Информация о выделении средств на разработку проектно-сметной документации содержится в пояснительной записке к проекту решения муниципалитета Ярославля о внесении изменений в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

На проектно-сметную документацию из городского бюджета в 2025 году выделят 20 млн руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас в Ярославле благоустраивают территории около Вечного огня и Успенского собора. Мэр Артем Молчанов, комментируя работы, заверял, что после благоустройства на территории Стрелки не будет «танцующей» плитки, на которую жаловались жители и туристы.

Алла Чижова