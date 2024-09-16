В Сочи нарастили темпы благоустройства

Власти Сочи осенью усилили темпы благоустройства города. В центре курорта сейчас реализуют четыре крупных проекта, рассказал в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«К Новому году люди должны оценить то, как преобразились знаковые и исторические места. График по каждому объекту обсуждаем с руководством районной администрации, подрядчиками и инвесторами», – рассказал мэр.

На набережной реки Псахе заменили более 3 тыс. кв. м тротуара. Для озеленения здесь предусмотрено 2,5 тыс. «квадратов» земли. Также завершается реконструкция очередного участка маршрута «Две реки – одно море», который проходит по улице Конституции СССР вдоль реки Сочи. В скором времени завершится благоустройство в Комсомольском сквере и Луна-парке в историческом центре курорта.

Ранее стало известно, что горный кластер Сочи стал лидером по посещаемости среди других горных курортов России. На него пришлась треть от общего турпотока в этом сегменте.

Вячеслав Рыжков