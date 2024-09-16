«Аэрофлот» рассказал о рекордном пассажиропотоке в Сочи летом

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами компании «Аэрофлот» в аэропорту Сочи на внутренних направлениях в течение лета, составило 1,9 млн человек. Это на 9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сочи занял второе место в рейтинге популярных туристических направлений «Аэрофлота» после Санкт-Петербурга. Северная столица возглавила рейтинг с пассажиропотоком в 3,1 млн человек (показатель остался на уровне прошлогоднего). Тройку лидеров замкнул Калининград — более 1 млн пассажиров (+22% по сравнению с прошлым летом).

В целом с июня по август внутренними рейсами «Аэрофлота» путешествовали рекордные 13,5 млн человек. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. Доля пассажиров, путешествующих по России, в летние месяцы составила почти 80% от общего пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года туры в Сочи подорожали на 13,3%. Их стоимость выросла в среднем до 87,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков