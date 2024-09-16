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Стоимость туров в Сочи летом выросла на 13%

Летом 2024 года туры в Сочи подорожали на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднестатистическая стоимость туров на курорт увеличилась почти на 10,3 тыс. руб. — с 77 тыс. до 87,3 тыс., сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Фото: Мария Удовик

Фото: Мария Удовик

В целом летом стоимость туров на популярные курорты Краснодарского края увеличилась в среднем на 13–18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост показал Геленджик — стоимость туров выросла на 15,3 тыс. руб. (+18,3%) и достигла 99,3 тыс. В Анапе средний ценник поднялся на 14,4 тыс. руб. (+15,3%) и составил почти 109 тыс.

Также в РСТ добавили, что стоимость авиабилетов и железнодорожных билетов выросла более чем на 35%. Цены на размещение в отелях по разным направлениям за год выросли на 15–20%.

Продолжительность отдыха на кубанских курортах осталась прежней — от 7 до 10 дней. При этом, отмечается в исследовании, туристы стали тратить больше времени на дорогу, многие едут на курорты на собственном автомобиле. В связи с этим отдыхающие стали чаще выбирать длительные туры.

Вячеслав Рыжков

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