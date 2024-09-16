Последняя, «рассуждающая», версия ChatGPT в шесть раз умнее предыдущей. О таких результатах тестирований заявляют в OpenAI. Модель o1 умеет имитировать человеческий процесс мышления, разбивая сложные задачи на более простые шаги. Доступ к ней стоит втрое дороже, чем к предыдущему поколению. Дата официального релиза пока не объявлена. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич уже опробовал новую версию и задумался, к чему может привести такое стремительное развитие технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Иногда кажется, что мы живем в двух реальностях одновременно. В одной все беспросветно: политические скандалы, общественный раскол и военные действия, а в другой, наоборот, бесконечный прогресс, невероятные возможности и перспективы.

Вот и на прошлой неделе, пока в реальности все продолжалось своим чередом, в виртуальном мире произошел практически революционный прорыв. Компания OpenAI представила новую модель своего знаменитого чат-бота с искусственным интеллектом: СhatGPT o1. Даже два продукта: o1-mini и o1-preview. Первая рано или поздно откроется для бесплатного доступа, а вторая останется платной.

Новая модель в шесть раз эффективней предыдущей, и главное, что она умеет думать. Поэтому о1 не дает моментальный ответ, а обрабатывает запрос несколько десятков секунд, и вы получаете результат логических рассуждений компьютера. Раньше подобного эффекта можно было достигнуть, задавая уточняющие вопросы и исключая неправильные версии.

Теперь машина сама строит логические цепочки и, по сути, додумывает за пользователя. Эффект поразительный. Я тоже протестировал версию o1 и могу сказать, что, похоже, она действительно работает лучше всех конкурентов.

Есть стандартный пример, на котором сыпятся все основные игроки рынка: у девушки Ани две сестры и один брат Петя, сколько сестер у Пети? Стандартный ответ чат-ботов: две сестры, и никакие наводящие подсказки не помогают. Модель o1 ответила правильно и сразу. Некоторые умельцы уже успели сыграть в «Что? Где? Когда?», и ChatGPT o1 уверенно взял первое место.

При этом надо иметь в виду, что пока открыта лишь предварительная версия, которая еще не ищет подтверждений в интернете и не позволяет загружать документы. Когда все будет доработано, то… А вот что произойдет потом — самое интересное. Весной 2024 года Илон Маск предрек, что к концу 2025-го искусственный интеллект станет умнее любого человека, а к 2029-му появится так называемый AGI, то есть общий искусственный интеллект, который превзойдет по возможностям всех людей вместе взятых.

Правда, есть и другие прогнозы. Например, президент Nvidia Дженсен Хуанг полагает, что сверхразум будет разработан в 2028 году, а глава Google DeepMind Демис Хассабис заявил про 2030 год. То есть все произойдет практически завтра, а тут главное не расслабляться. Те, кто паникует и предрекает, что ИИ их победит и оставит без работы, ошибаются. Их оставит не у дел не компьютер, а человек, обладающий навыками использования новых возможностей.

А насколько эта перспектива реальна, лучше всего говорят деньги. В конце прошлой недели почти одновременно с анонсом нового продукта стало известно, что OpenAI планирует привлечь $6,5 млрд в рамках раунда финансирования. После этого компания будет стоить $150 млрд, что почти в два раза выше нынешней оценки.

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