«Ракеты против плана»

По данным западной прессы, США и Великобритания на сегодняшний день не готовы позволить Украине бить западными ракетами вглубь российской территории. При этом союзники требуют от Владимира Зеленского представить мирный план для дальнейших переговоров с Россией — это главное условие для дальнейшего взаимодействия с США и Европой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет серьезных решений в ближайшие две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Разрешения применять западные ракеты вглубь территории РФ, судя по всему, не дали. Однако, согласно информации различных источников, работа по данному вопросу ведется. Поэтому однозначно сказать сложно, можно назвать это определенным движением в заданном направлении. Сообщения выглядят крайне запутанными, что неудивительно, ибо вопрос серьезный.

Вроде бы президент США Джо Байден готов дать добро, но есть и технические трудности, мол, мы вот вам разрешим, а российское ПВО все собьет, поэтому нужно что-то там перестроить, а на это требуется время. Поэтому пока давайте остановимся на том, чтобы больше делиться разведданными. Москва ранее сделала грозное заявление. Поэтому вполне можно сказать, что они очень сильно по этому поводу испугались. Кто-то поспорит на сей счет, а кто-то сочтет за истину.

Кажется, что главное не в этом, а в том, что от Владимира Зеленского требуют реальный мирный план, а он пытается как-то это условие обойти или хотя бы отсрочить: сначала разрешите, а потом я вам все представлю. Видимо, подобный прием не проходит. Издание Bild пишет, что Зеленский согласился на заморозку конфликта на текущих рубежах. Президентский офис все это с гневом опроверг. Однако при этом Киев подтверждает, что действительно готовит план победы, который будет лично главой государства представлен американскому коллеге и другим союзникам для согласования.

Собственно, наступившая и последующая рабочие недели будут показательными. В Нью-Йорке открывается заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Будет выступление Байдена и встреча его с Зеленским. И тогда, скорее всего, и появится конкретика. А пока идет большой торг, а ракеты его часть. И, конечно, в этой связи возможны новые военные обострения.

Затем при наиболее благоприятном развитии событий будет объявлено о проведении второго саммита мира с участием России. Это можно назвать фактическим началом переговоров. Ключевое словосочетание — «при благоприятном развитии». Подобного никто гарантировать не может. И даже нельзя исключать, что все случится совсем наоборот. В первую очередь потому, что мирный план или «план победы» должен предусматривать компромисс, а этот вопрос крайне болезненный.

Более того, начало переговоров, даже если они состоятся, еще не значит их успешное окончание. Тем не менее считается, что и Россия, и Украина подвергаются давлению со стороны союзников, мол, пора завершать всю эту историю.

Это, собственно, мы и видим — ракеты против плана. Но резкие действия и разные обострения сейчас некстати — госпожа Харрис должна выиграть выборы.

Для этого также нужны успехи, пусть даже и временные. Так что, может быть, что-нибудь из всего этого и получится.

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