У берегов Магри еще два дня могут формироваться смерчи

В понедельник вечером, 16 сентября, и в течение суток 17 сентября в зоне от Анапы до Магри прогнозируют смерчи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В отдельных районах Кубани ожидаются ливни с градом. Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 23 м/с.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. На участке Магри — Веселое могли формироваться смерчи над морем.

Мария Удовик