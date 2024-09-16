Глава СКР запросил доклад о ходе расследования похищения человека в Ярославле

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения человека в Ярославле. Об этом сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее в областном УМВД и региональном СК сообщали, что в Ярославле 10 сентября четверо уроженцев Средней Азии подъехали на автомобиле Kia Rio к 28-летнему мужчине и с применением силы посадили его в машину. Впоследствии потерпевшего вывезли в поселок Петровское Ростовского района. Обвиняемые были задержаны и арестованы. Ярославский СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении СКР.

Алла Чижова