Торфяник горит в Мышкинском районе на площади 1,5 гектаров

Специалисты тушат тлеющий торфяник в районе деревни Морское на площади 1,5 гектаров. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Очаг тления выявили с помощью видеокамер, информация была сразу передана в лесную охрану. На месте уже работают специалисты.

«Предположительно причиной возгорания стал человеческий фактор. Это уже второй случай возгорания торфяников за неделю»,— сообщил господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошлый торфяной пожар, произошедший в Переславле-Залесском, тушили три дня — с 9 по 12 сентября.

Алла Чижова