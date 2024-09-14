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Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Над акваторией Черного моря уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

«Около 17.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно об изменениях в расписании рейсов в Сочи из-за высокой активности беспилотников над регионами центра России. По данным Минобороны РФ, за ночь 10 сентября силы ПВО уничтожили 144 дрона.

Нурий Бзасежев

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