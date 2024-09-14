Над акваторией Черного моря уничтожили украинский беспилотник

Около 17:30 над акваторией Черного моря был перехвачен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, управляющие дроном преследовали цель совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

Ранее стало известно о задержках нескольких рейсов в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в Москве. Запреты в аэропортах столицы ввели ночью 10 сентября.

Нурий Бзасежев