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Над акваторией Черного моря уничтожили украинский беспилотник

Около 17:30 над акваторией Черного моря был перехвачен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, управляющие дроном преследовали цель совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

Ранее стало известно о задержках нескольких рейсов в аэропорту Сочи из-за ограничений на полеты в Москве. Запреты в аэропортах столицы ввели ночью 10 сентября.

Нурий Бзасежев

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